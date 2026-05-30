Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Tổ đình Hội Khánh

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông tại Tổ đình Hội Khánh.

Ngày 30-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG Việt Nam), Cố vấn Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại Tổ đình Hội Khánh (phường Thủ Dầu Một).

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, đoàn kết, tinh tấn và hạnh phúc.

Đoàn công tác do Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dẫn đầu đến thăm Hòa thượng Thích Huệ Thông tại Tổ Đình Hội Khánh

Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của GHPG Việt Nam nói chung, GHPG Việt Nam TPHCM nói riêng trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh trò chuyện cùng Hòa thượng Thích Huệ Thông

Đồng chí Võ Văn Minh cũng đánh giá cao việc Tổ đình Hội Khánh phối hợp với chính quyền địa phương ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5-2026. Theo đồng chí, đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, gắn kết đạo với đời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông tin với đoàn công tác, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại khu vực Bình Dương đã được tổ chức trọng thể tại chùa Hội An vào tối 29-5. Năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với GHPG Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tiến hành Đại hội Phật giáo các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Huệ Thông và các thành viên Ban trị sự GHPG Việt Nam TPHCM tại khu vực Bình Dương

Hòa thượng Thích Huệ Thông trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của thành phố.

TÂM TRANG