Gần 10.000 phạm nhân được đặc xá năm 2026

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26-5-2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá.

Quyết định cũng nêu rõ các điều kiện được đề nghị đặc xá, trong đó người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự...

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc; là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải tái hòa nhập và cống hiến cho xã hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cũng thông tin, thực tiễn cho thấy, chính sách đặc xá đã đem lại những kết quả tích cực. Phần lớn người được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân mới; qua đó khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời củng cố niềm tin xã hội vào giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giam giữ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

