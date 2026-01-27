Gia Lai: Tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới

Ngày 27-1, tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng – ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cấp thuốc cho người dân xã Ia Púch

Đây là hoạt động thường niên của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai mỗi dịp tết đến, xuân về, nhằm tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới đã đồng hành cùng lực lượng BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ban tổ chức đã trao hơn 800 phần quà, tổng trị giá trên 600 triệu đồng, tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, “Phiên chợ 0 đồng” với nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dầu ăn, nước mắm, muối, bột ngọt, gạo được tổ chức, góp phần hỗ trợ đời sống bà con dịp tết.

Cùng tham gia gói bánh chưng

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống. Điểm nhấn là Hội thi gói bánh chưng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo không khí vui tươi, ấm áp, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới trong những ngày đầu xuân.

HỮU PHÚC