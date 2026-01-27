Cần Thơ cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng ven biển

Ngày 27-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, vừa đưa vào vận hành các điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng ven biển bị ảnh hưởng bởi khô hạn và xâm nhập mặn.

Người dân đến lấy nước tại các điểm cấp nước miễn phí

Theo kế hoạch, mùa khô năm 2026, TP Cần Thơ sẽ triển khai 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng ven biển. Đến nay, thành phố đã đưa vào vận hành 18 điểm, các điểm còn lại đang được các đơn vị khẩn trương triển khai và đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán.

Người dân khu vực ven biển Cần Thơ luôn phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi đến mùa khô

Theo thiết kế, các điểm cấp nước được bố trí bồn chứa dung tích trên 10.000 lít, hệ thống bơm tự động hoạt động liên tục, đảm bảo nước luôn đủ để người dân đến lấy bất cứ lúc nào. Lượng nước người dân có thể lấy không bị giới hạn.

Đối với những hộ dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận các điểm cấp nước, chính quyền địa phương sẽ huy động các đoàn thể, lực lượng chức năng vận chuyển nước sạch đến tận nơi, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, hộ khó khăn. Trong những tình huống khẩn cấp, đơn vị quản lý sẽ huy động xe bồn, sà lan chở nước cung ứng kịp thời với mục tiêu không để hộ dân nào bị thiếu nước sinh hoạt.

TUẤN QUANG