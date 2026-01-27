Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân thăm và chúc tết tại đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác đã trao quà Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân đặc khu Côn Đảo.

Ngày 27-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà động viên chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Côn Đảo.

Tại buổi thăm, chúc tết, đại tá Phạm Tiến Dũng bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững ổn định an ninh trong năm qua. Đồng thời, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và nhân dân Côn Đảo trong việc hỗ trợ lực lượng Vùng 2 hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo tiếp nhận quà tặng từ Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: LÊ MỸ

Tiếp đoàn, đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo cho biết, năm 2025, Côn Đảo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng đảo xanh, thông minh gắn liền với bảo tồn những giá trị đặc thù.

Đoàn công tác thăm và chúc Tết, tặng quà cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: VQG

Dịp này, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà Tết cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đặc khu Côn Đảo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng, Trạm kiểm soát bộ đội biên phòng Bến Đầm, Hải đội 33/CSB3 và Trạm ra đa 590, Trung tâm Y tế Quân dân y và Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

QUANG VŨ - LÊ MỸ