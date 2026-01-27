TPHCM rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai năm 2026

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, thủy văn.

Ảnh minh họa (QUỐC HÙNG)

Chiều 27-1, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, tại phiên họp về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cụ thể, về phòng thủ dân sự, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp; rà soát, kiện toàn tổ chức, bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định.

Việc phân công nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, đơn vị.

Bộ Tư lệnh TPHCM với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ huy, được giao chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch phòng thủ dân sự TPHCM năm 2026 và hệ thống các phương án ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường thiết lập, duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ, chi viện khi xảy ra tình huống phức tạp, vượt khả năng xử lý của từng địa phương.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu nâng cao nhận thức, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, thủy văn.

Các sở, ngành và địa phương phải chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sở NN-MT được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tham mưu kịp thời cho UBND TPHCM trong chỉ đạo điều hành; chủ trì kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026.

Việc vận hành điều tiết các hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, đặc biệt là hồ Dầu Tiếng, Trị An, phải tuân thủ nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa khô năm 2026; xác định rõ lực lượng, phương tiện, vật tư, địa điểm sơ tán dân theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, củng cố lực lượng xung kích cấp cơ sở, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, kịp thời xử lý nguy cơ ngập úng, sạt lở, triều cường.

QUỐC HÙNG