An Giang dành hơn 254 tỷ đồng chăm lo tết cho người dân

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón tết theo phương châm “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức”.

Chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán năm 2025
Sáng 27-1, lãnh đạo tỉnh An Giang thông tin, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động quy mô lớn với tổng kinh phí hơn 254 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 8,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 246 tỷ đồng), tập trung vào việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh An Giang, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, ảnh, tư liệu, lễ hội truyền thống… sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm, gồm: phường Rạch Giá, phường Long Xuyên, phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc.

Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trung tâm, người có công với cách mạng tiêu biểu và cơ sở bảo trợ xã hội; tặng quà gia đình chính sách khó khăn trong chương trình “Xuân biên giới”...

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón tết theo phương châm “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức”, gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

NAM KHÔI

