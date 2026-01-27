UBND tỉnh Hà Tĩnh phê bình doanh nghiệp thi công hệ thống cấp nước ì ạch

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa nghiêm khắc phê bình Công ty CP Đầu tư và phát triển Vũng Áng đã thiếu quyết liệt, chưa thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung chỉ đạo của tỉnh và các sở, ngành liên quan đối với Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Việc này dẫn đến các tồn đọng, vướng mắc chưa được xử lý, tiềm ẩn phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng và tình hình an ninh trật tự địa bàn.