Gần 300 trường tham gia giải thưởng trường học sinh thái

Chiều 27-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp báo công bố lễ trao Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN Việt Nam với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”.

IMG_5722.jpeg
Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ của Tổ chức các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN).

Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia tổ chức, các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại sự kiện bên lề nhân dịp Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN.

IMG_5717.jpeg
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo

Năm 2025, giải thưởng lựa chọn chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” để hưởng ứng lời kêu gọi toàn cầu của Liên hợp quốc về “chấm dứt ô nhiễm nhựa”, qua đó góp phần hình thành mạng lưới các trường học tiên phong trong giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam và khu vực.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, năm 2025, có gần 300 trường học tham gia giải thưởng này. Trong đó, có 60 trường được trao giải, từ cấp tiểu học đến THPT.

IMG_5720.jpeg
Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Vũ Minh Việt thông tin về giải thưởng

Lễ trao giải dự kiến diễn ra sáng 31-1 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), với khoảng 800 - 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 600 thầy cô giáo và học sinh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước ASEAN...

IMG_5715.jpg
Nhiều trường học triển khai mô hình trường học không rác thải nhựa. Ảnh: Ban tổ chức
