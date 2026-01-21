Gia Lai: Thi công trường nội trú đảm bảo chất lượng, tiến độ

Sáng 21-1, Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại 4 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan và Ia Dom.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên công nhân. Ảnh: HỮU PHÚC

Đây là 4 trong tổng số 7 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang tổ chức thi công trên địa bàn phía Tây Gia Lai. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch (gọi tắt là Trường nội trú Ia Púch), công trình đang được khẩn trương thi công phần móng. Hàng trăm công nhân chia thành nhiều tốp, tất bật gia công sắt thép trước khi đổ bê tông. Nhà thầu tự tin hoàn thành công trình theo kế hoạch vào tháng 8-2026.

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Trường nội trú Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại công trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang kiểm tra các hạng mục thi công; hỏi thăm đời sống sinh hoạt, lao động, ăn ở và giải trí của công nhân; gợi ý nhà thầu quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công nhân làm việc tại khu vực biên giới, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Trường nội trú Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Đánh giá về tiến độ công trình, ông Lâm Hải Giang đề nghị các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, tránh để gián đoạn quá trình thi công. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu cần bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật và yêu cầu an toàn lao động.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần tính toán phương án thi công phù hợp với điều kiện mùa mưa để điều phối công việc hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, đơn vị giám sát phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, tăng cường theo dõi chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Lực lượng kiểm lâm thông tin về các nội dung liên quan. Ảnh: HỮU PHÚC

Thi công Trường nội trú Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Tin liên quan Gia Lai: Tất bật thi công 7 trường nội trú tại các xã biên giới

HỮU PHÚC