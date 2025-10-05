Gia Lai: Tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước

Ngày 5-10, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể cháu Siu H'Kai (sinh năm 2015, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày và bàn giao cho gia đình mai táng.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-10, khi cùng nhóm bạn rửa tay tại khúc suối Piao, đoạn chảy qua thôn Blôm, cháu Siu H'Kai bị trượt chân té, đuối nước. Công an xã Ia Pa đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai tham gia tìm kiếm. Do dòng nước chảy xiết, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, sau hơn 41 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Xã Ia Pa đã tổ chức thăm hỏi, động viên, đồng thời cử cán bộ giúp đỡ gia đình lo mai táng.

HỮU PHÚC