Gia Lai: Tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-10, khi cùng nhóm bạn rửa tay tại khúc suối Piao, đoạn chảy qua thôn Blôm, cháu Siu H'Kai bị trượt chân té, đuối nước. Công an xã Ia Pa đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai tham gia tìm kiếm. Do dòng nước chảy xiết, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, sau hơn 41 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.
Xã Ia Pa đã tổ chức thăm hỏi, động viên, đồng thời cử cán bộ giúp đỡ gia đình lo mai táng.