Báo SGGP đến với học sinh Cao Bằng – “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức chương trình dẫn đầu đoàn công tác. Cùng tham dự có cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo UBND, MTTQ xã Cần Yên.

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lương Thông có tổng số 352 học sinh (145 nữ), chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, Dao, Nùng, Tày. Trong đó có 214 em thuộc diện hộ nghèo, 86 em thuộc diện hộ cận nghèo. Dù nhu cầu của học sinh bán trú lớn nhưng trường chỉ có 8 phòng ký túc xá với khoảng 60 học sinh, cơ sở vật chất rất thiếu thốn.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cùng các đại biểu trao áo ấm cho học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Cô Lương Thị Diệu - giáo viên môn ngữ Văn của trường cho biết, hơn 70% học sinh của trường thuộc diện hộ nghèo. Nhiều em phải đi học xa hàng chục km, trong khi trường không thể đáp ứng nhu cầu bán trú của các em. “Mùa đông này, nhiều em nhà xa phải mang đèn pin đi học từ lúc trời chưa sáng tỏ, vì đa phần các em đi bộ đến trường. Thương các em lắm, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhưng các em vẫn tha thiết đến trường”, cô Diệu chia sẻ.

Từ trước đến nay, trường cũng nhận được một số hoạt động thiện nguyện nhưng sự hỗ trợ của Báo SGGP là lớn nhất đối với trường. Đứng kế bên cô giáo, Sùng Thị Phương, lớp 7A và các em học sinh lấp lánh niềm vui trong ánh mắt, khi ôm trên tay chiếc áo ấm nghĩa tình đến từ Báo SGGP, chất chứa tình cảm của các nhà hảo tâm luôn hướng về học sinh vùng cao thông qua chương trình “Áo ấm đến trường”.

Bà Nông Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Yên phát biểu cảm ơn Báo SGGP đã đến với thầy trò xã Cần Yên. Ảnh: QUANG PHÚC

Có mặt tại chương trình, bà Nông Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Yên cho biết, xã Cần Yên sáp nhập từ 3 xã. Cần Yên có 33 xóm, trong đó có 7 xóm biên giới, tổng dân số gần 11.000 người, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Người dân là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Xã thuần nông nên rất khó khăn, người dân không có thu nhập ổn định, luôn phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày.

“Để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thì ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, rất cần sự chung tay của các nhà tài trợ, của xã hội, do đó, sự có mặt của Báo SGGP với chúng tôi là rất quý giá. Những món quà ý nghĩa, thiết thực của báo sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong mùa đông này, giúp các em đỡ lạnh giá hơn, giúp nhà trường có nguồn lực để tu sửa cơ sở vật chất, phục vụ các em”, bà Nông Thị Lý chia sẻ.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao hỗ trợ cho Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lương Thông, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhằm chia sẻ với những khó khăn trên, Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP dành 200 triệu đồng hỗ trợ nhà trường và các em học sinh. Trong đó hỗ trợ tu bổ, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất 100 triệu đồng, 352 chiếc áo ấm và 60 suất học bổng (500.000 đồng /suất) trao cho học sinh nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, Báo dành gần 200 triệu đồng để hỗ trợ nhà trường và các em, mong các em có thêm điều kiện dù là nhỏ nhoi để vượt qua mùa đông lạnh này. “Càng đến với nhiều nơi ở miền núi phía Bắc trong mùa lạnh, chúng tôi càng thấu hiểu với học sinh vùng cao, chiếc áo ấm trong mùa đông là rất quý giá với các em học sinh”, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Hồng Sương phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Cao Bằng vinh dự và tự hào được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941 và được Người chọn làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước. Nơi đây, đặc biệt là Pác Bó, được xem là “Cội nguồn cách mạng” và “Chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”. Truyền thống yêu nước của nhân dân Cao Bằng càng được khơi dậy mạnh mẽ theo lời dạy của Bác. Trong các cuộc kháng chiến, Bác Hồ đã nhiều lần về Cao Bằng, đặc biệt là trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Biên giới năm 1950. Tình cảm sâu nặng của Bác Hồ được thể hiện qua lần Người trở lại thăm tỉnh vào năm 1961 và gọi đây là chuyến “về thăm nhà”. Niềm tự hào này đã trở thành nguồn động viên to lớn, thúc đẩy nhân dân các dân tộc đoàn kết, xây dựng Cao Bằng thành “phên giậu” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lương Thông, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đến với Cao Bằng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026), chương trình “Áo ấm đến trường” mong muốn “một chiếc áo ấm trao đi là một mùa đông bớt lạnh, một tấm lòng được sẻ chia là một tương lai được thắp sáng”. Đó cũng là sự đồng hành ý nghĩa của Báo SGGP, là tình cảm sâu sắc của các nhà tài trợ, của bạn đọc đối với Cao Bằng – “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”...

“Áo ấm đến trường” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lớn “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 2023), với mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tập trung trao tặng áo ấm, học bổng và các phần quà học tập, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt hoặc sau thiên tai...

>> Chùm ảnh chương trình “Áo ấm đến trường” Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lương Thông. Ảnh: QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN