Ngành Tư pháp cần quan tâm hơn truyền thông chính sách

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp, ngành Tư pháp TPHCM cần tham mưu cho thành phố làm tốt hơn công tác truyền thông chính sách và trách nhiệm giải trình.

Đây là nội dung được đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Sở Tư pháp TPHCM tổ chức chiều 9-1.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; cùng đồng chí Nguyễn Trần Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo kết quả công tác năm 2025

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, cho biết năm 2025 ngành Tư pháp thành phố đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều giải pháp, sáng kiến; nhiều nội dung công tác được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, gắn với chủ đề năm của Thành phố.

Cụ thể, trong năm 2025, Sở đã góp ý, thẩm định 2.688 dự thảo văn bản, tăng 932 dự thảo so với năm 2024; thực hiện tư vấn pháp lý 663 vụ việc, tăng 124 vụ việc so với cùng kỳ năm 2024. Về công tác quốc tịch, Sở tiếp nhận và xử lý 227 hồ sơ các loại, trong đó có 29 hồ sơ xin nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam và 198 hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận gốc Việt Nam.

Sở cũng trình UBND TPHCM công bố đầy đủ danh mục 213/213 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử các thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo UBND TPHCM trao Huân chương Lao động và hoa cho các tập, thể cá nhân. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Bảy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Sở Tư pháp, nhất là trong công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật – những đóng góp thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Sở Tư pháp cần nâng cao hơn nữa công tác dự báo, tính chủ động trong tham mưu những việc lớn của Thành phố; tập trung tư vấn, tham mưu các vụ việc khó, phức tạp; kiến nghị Trung ương sớm thể chế hóa một số chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xử lý dứt điểm các văn bản quy phạm pháp luật của ba địa phương trước ngày 1-7.

Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Bảy nhấn mạnh yêu cầu tăng cường truyền thông chính sách trong bối cảnh không gian mạng phức tạp. “Nếu không kịp thời truyền thông chính sách sẽ phát sinh nhiều vấn đề trên không gian mạng; do đó cần tham mưu cho Thành phố làm tốt công tác truyền thông chính sách và trách nhiệm giải trình”, đồng chí nêu rõ.

Dịp này, 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động; 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc giai đoạn 2019–2022; nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được khen thưởng, tuyên dương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết năm 2025 ngành Tư pháp cả nước đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đang tập trung tham mưu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo hướng đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng pháp luật điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rà soát, kiểm tra văn bản và quản lý các lĩnh vực tư pháp.

Đối với TPHCM, đồng chí Mai Lương Khôi đề nghị tiếp tục quan tâm công tác cán bộ tư pháp cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; đầu tư nguồn lực cho chuyển đổi số; phát huy vai trò thực tiễn, chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

CẨM NƯƠNG