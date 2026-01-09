Báo SGGP tặng bản đồ Việt Nam cho tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam

Tối 9-1, tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật "Người về với non sông", nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, Truyền hình Công an nhân dân.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tây Ninh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Cao Bằng và du khách.

Chương trình nghệ thuật "Người về với non sông", nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026). Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 2 chương: “Người đi tìm hình của nước” và “Một lòng vì nước, vì dân”.

Thông qua các tiết mục ca, múa nhạc, hoạt cảnh nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời, khắc họa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng tỉnh Cao Bằng 50 Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam khổ lớn và 56 bản đồ tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận quà tặng từ Báo SGGP.

Ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 (nay là cột mốc 675) về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Người lựa chọn Cao Bằng làm điểm đặt chân đầu tiên vì nhận định đây là vùng đất hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước.

Người nhấn mạnh: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”. Từ ngày 8-2-1941, Người chuyển đến hang Cốc Bó, thôn Pác Bó để sống và làm việc.

Ngày 28-1-1941 là dấu mốc đặc biệt thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng trong nước, tạo tiền đề quyết định cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đặc biệt, tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao 50 Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam khổ lớn cùng 56 bản đồ tỉnh Cao Bằng tặng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ngành của tỉnh Cao Bằng.

Tiếp nhận quà tặng từ Báo SGGP, phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Báo SGGP, đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng bản đồ Việt Nam, bản đồ tỉnh Cao Bằng, thể hiện tình cảm sâu sắc, luôn hướng về cội nguồn cách mạng.

Vừa qua, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP đã hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ NN-MT) để tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, phục vụ biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ngay sau đó, báo phối hợp các nhà tài trợ in và phát hành 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc; đồng thời tặng bản đồ đến 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM.

Mở rộng chương trình, Báo SGGP phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” với slogan "Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim", nhằm mở rộng việc trao tặng đến lãnh đạo 34 tỉnh, thành và bạn đọc cả nước.

Tiếp sau TPHCM, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng là tỉnh mà Báo SGGP trao tặng bản đồ trong dịp này.

>>Chùm ảnh tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

