Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Chiều 9-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác bao gồm những nội dung chính liên quan tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí

Bên cạnh đó, nội dung hợp tác còn tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, qua đó quảng bá hình ảnh một quốc gia đổi mới, năng động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và tỉnh Lâm Đồng đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, thỏa thuận hợp tác còn tập trung tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng về các lĩnh vực, quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế…

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ phát biểu góp ý tại lễ ký kết

Tại buổi ký kết, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến để việc thỏa thuận phát huy hiệu quả. Đặc biệt là việc phối hợp, hỗ trợ tác nghiệp, tiếp cận thông tin sớm từ từ cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoạt động hợp tác nhằm xác định cụ thể lộ trình và cách thức thực hiện tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của một tỉnh đa địa bàn, đa văn hóa. Thông qua các tác phẩm báo chí đa phương tiện sẽ quảng bá tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử và những giá trị văn hóa của con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng thời, báo chí cũng sẽ đóng vai trò phản biện và định hướng, kịp thời tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và những mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tại tỉnh Lâm Đồng.

Tin liên quan Lâm Đồng: Doanh thu từ du lịch năm 2025 hơn 56.000 tỷ đồng

ĐOÀN KIÊN