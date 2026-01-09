TPHCM triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Ngày 9-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên địa bàn thành phố.

Xe điện đang sạc pin tại chung cư Tín Phong (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM). Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện theo chủ trương tại Kết luận số 34-KL/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM giao UBND TPHCM triển khai thực hiện chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè, cột đèn chiếu sáng tại một số khu vực trên địa bàn thành phố theo pháp luật hiện hành.

Trong đó, cần lưu ý việc xác định cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư; trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị…

Khu vực sạc xe điện tại chung cư RichMond City, phường Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng xây dựng, công bố rộng rãi về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành tủ đổi pin và danh sách các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không độc quyền...

Đồng thời, làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư và xác định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng tủ đổi pin; bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; chịu trách nhiệm kịp thời xử lý sự cố phát sinh và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Công an Thành phố, Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực Thành phố, UBND cấp xã được giao theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện.

