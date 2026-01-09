Phối hợp tuyên truyền, củng cố “thế trận lòng dân” trên biển

Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan báo chí của TPHCM góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền và phát triển kinh tế biển bền vững.

Clip chương trình ký kết

Ngày 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài PT-TH TPHCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2030 và tuyên truyền về biển đảo trên các nền tảng số, mạng xã hội, các loại hình báo chí.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng CSB 3 và đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó t rưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ký kết chương trình phối hợp

Tại hội nghị, BTL Vùng CSB 3 cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ký kết chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2030.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng cả hệ thống chính trị của TPHCM, lực lượng CSB xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc và phát triển kinh tế biển bền vững.

Đồng chí Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng CSB 3 và đồng chí Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP ký kết chương trình phối hợp

Các hoạt động tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các quy định về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển.

Cùng với đó, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương ven biển…

Các đại biểu chứng kiến ký kết phối hợp giữa BTL Vùng CSB 3 và Đài PTTH TPHCM

Theo nội dung ký kết, BTL Vùng CSB 3 và Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và các quy định của pháp luật có liên quan cho cán bộ, nhân dân.

Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phản ánh sinh động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần củng cố niềm tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trọng tâm là đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số, mạng xã hội và các loại hình báo chí.

Các đại biểu tham quan tàu Cảnh Sát biển 3

Chương trình phối hợp cũng chú trọng tuyên truyền các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của BTL Vùng CSB 3 trong công tác hỗ trợ ngư dân trên biển; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngư dân và gia đình chính sách…

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM