Bộ Công an xây mới 419 căn nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung"

Chiều 9-1, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Bộ Công an tổ chức tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong Công an nhân dân thần tốc xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ.

Vượt 30% mốc thời gian

Theo thống kê, lực lượng Công an đã chủ động đề xuất và được các tỉnh, thành miền Trung giao chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà cho các hộ có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn (Hà Tĩnh: 10 căn; Huế: 2 căn; Đà Nẵng: 62 căn; Quảng Ngãi: 32 căn; Gia Lai: 87 căn; Đắk Lắk: 176 căn; Khánh Hòa: 23 căn; Lâm Đồng: 27 căn). Mỗi căn được Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, riêng đối với Hà Tĩnh là 100 triệu đồng/căn.

Một căn nhà của người dân được thực hiện bởi lực lượng Công an trong "Chiến dịch Quang Trung"

Bộ Công an đã huy động hơn 11 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng ngàn lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tham gia chiến dịch. Các lực lượng làm việc khẩn trương, xuyên lễ, xuyên tết, bám công trường, nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Qua thời gian triển khai, lực lượng Công an đã hoàn thành toàn bộ số nhà xây dựng mới trước ngày 10-1-2026, sớm hơn 20 ngày, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại 100% các nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế cho người dân trước ngày 20-12-2025, vượt tiến độ 30% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

Chị BNước Thị A Tin (trú xã A Vương, TP Đà Nẵng), gia đình có nhà sập đổ trong đợt mưa lũ vừa qua được lực lượng Công an TP Đà Nẵng quan tâm xây dựng nhà mới. Sau 3 tuần khởi công, đến ngày 24-12-2025, căn nhà mới gia đình chị A Tin đã được khánh thành, là ngôi nhà đầu tiên trong 11 căn nhà được xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại địa phương

“Rất biết ơn các đồng chí Công an đã không quản ngày đêm, mưa gió để xây dựng nhà cho gia đình chúng tôi. Các đồng chí luôn đồng hành, là điểm tựa lúc dân cần, trong những thời gian thiên tai, khó khăn”, chị BNước Thị A Tin bày tỏ.

Hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Quang Trung"

Theo đánh giá, tại TP Đà Nẵng, lực lượng Công an thành phố là điểm sáng trong triển khai, thực hiện chiến dịch. Đơn vị đã chủ động xin nhận và hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, xây mới 271/505 căn nhà, chiếm tỷ lệ 53,6% khối lượng toàn thành phố. Đồng thời, tích cực hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại từng vật dụng nhỏ để sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ chiến sĩ công an tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung – Tây nguyên. Các đơn vị đã huy động, tăng cường hàng chục ngàn lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp về các vùng rốn lũ, sạt lở để cùng người dân phòng chống bão, lũ. Sau đó, khắc phục hậu quả, dựng lại mái ấm, góp phần giúp các địa phương triển khai ứng phó, phòng chống thiên tai và thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" đầy áp lực, khó khăn.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khẳng định: Sự thành công của "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ tạo tiền đề cho người dân an cư bền vững, mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với hệ thống chính trị nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ tổng kết

Phát biểu tổng kết chiến dịch, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong thời gian rất ngắn, chỉ 40 ngày, đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Quang Trung".

“Trong thời gian triển khai, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị đã được nhân dân ghi nhận. Thời gian đến, Công an các đơn vị địa phương đúc kết kinh nghiệm để nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo. Để từ đó đủ tự tin, bản lĩnh chuẩn bị cho năm 2026 dù bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Công an nhân dân vẫn sẵn sàng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 95 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương và tặng quà đến 11 hộ dân tiêu biểu tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch Quang Trung".

NGUYỄN CƯỜNG