Hôm nay, 10-1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10-1, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét trên diện rộng ở miền Bắc và làm gia tăng tình trạng gió mạnh, biển động ở nhiều vùng biển.

Tại Bắc bộ và Thanh Hóa, trời rét, trong đó vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp kéo dài khiến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Đáng lưu ý, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng và vật nuôi. Các địa phương được khuyến cáo chủ động các biện pháp phòng, chống rét, che chắn chuồng trại, bảo vệ cây trồng và đảm bảo an sinh cho người dân vùng cao.

Bắc bộ không mưa, trời rét, trưa chiều hửng nắng

Ở khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, thời tiết ổn định hơn, không mưa, trưa và chiều trời nắng, song nền nhiệt vẫn thấp, trời rét, có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, dự báo có mưa rào vài nơi, cục bộ có thể xuất hiện mưa dông.

Các khu vực còn lại trên cả nước: Đêm có mưa rào rải rác, ban ngày trời nắng. Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trên biển, hiện nay đặc khu Phú Quý đã ghi nhận gió giật cấp 8, trong khi trạm Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9. Dự báo trong 24 giờ tới, ngày và đêm 10-1, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m.

Ngoài ra, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các chủ phương tiện cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động tránh trú an toàn, không chủ quan khi thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 7-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, phía Nam 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng miền Đông 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Theo TTXVN