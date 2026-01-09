Cận cảnh sông Hà Thanh biến dạng do lũ lụt

Xã hội

Sau chuỗi bão lũ tháng 11-2025, sông Hà Thanh (đoạn chảy qua tỉnh Gia Lai) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu vực khoét sâu vào đất nông nghiệp, uy hiếp các ngôi làng, quốc lộ, công trình ven sông.

1.jpg
Đôi bờ sông Hà Thanh kéo dài nhiều km qua xã Canh Vinh, Vân Canh (Gia Lai) bị sạt lở nghiêm trọng, dòng sông biến dạng
5.jpg
Ruộng đồng, vườn tược của người dân ven sông Hà Thanh (đoạn thôn Tân Lợi, xã Canh Vinh) bị lũ cuốn phá, kéo dài hàng ngàn mét
19.jpg
Sạt lở cuốn trôi hết đất đai, vườn tược, tiến sát vào nhà dân ở thôn Tân Lợi, xã Canh Vinh
31.jpg
Đoạn suối Bà Lương vốn rất nhỏ, sau khi bị lũ cuốn phá tan hoang, mở ra dòng sông mới ven sông Hà Thanh
28.jpg
Lũ công phá ruộng đồng, nhà cửa uy hiếp tuyến quốc lộ 19 và đường sắt Bắc - Nam ở thôn Hòn Mẻ, xã Vân Canh
27.jpg
Lũ cuốn phá tan hoang ruộng đồng của người dân ở thôn Hòn Mẻ, xã Vân Canh
22.jpg
Ngôi nhà treo vắt vẻo bên khu vực sạt lở ở thôn Hòn Mẻ, xã Vân Canh
13.jpg
Ruộng nương, công trình ở thôn Hòn Mẻ bị lũ cuốn phá tan hoang
16.jpg
Ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc Lâm (49 tuổi, thôn Hòn Mẻ) với 7 nhân khẩu đang nằm cheo leo bên vách sạt lở, hết sức nguy hiểm
12.jpg
Nhiều hộ dân có ruộng đồng ở thôn Hòn Mẻ bị lũ cuốn phá nặng nề, không thể khôi phục lại để sản xuất
DSC05175.JPG
Lũ khoét sâu, tàn phá ruộng đất nông nghiệp người dân ở xã Vân Canh
33.jpg
Một con suối giữa khu dân cư trung tâm xã Vân Canh bị sạt lở nặng nề
