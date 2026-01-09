Cận cảnh sông Hà Thanh biến dạng do lũ lụt

Sau chuỗi bão lũ tháng 11-2025, sông Hà Thanh (đoạn chảy qua tỉnh Gia Lai) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu vực khoét sâu vào đất nông nghiệp, uy hiếp các ngôi làng, quốc lộ, công trình ven sông.