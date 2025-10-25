Giá trứng gà, thịt gà đều tăng

Ngày 25-10, thông tin từ các trại chăn nuôi tại TPHCM và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, giá trứng gà đã tăng mạnh trở lại trong tháng 10 này.

Theo đó, mức tăng dao động từ 600-800 đồng và hiện đạt 2.500-3.000 đồng/quả, cao gấp đôi so với thời điểm giá trứng “rơi về đáy” hồi giữa năm 2025, với mức giá chỉ từ 1.300-1.400 đồng/quả.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà hiện dao động 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả. Tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, giá trứng gà loại 1 đã đạt xấp xỉ 4.000 đồng/quả.

Sản xuất trứng gà tại Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources (tỉnh Tây Ninh)

Theo thông tin từ thương lái, mỗi ngày có khoảng một triệu quả trứng được tập kết về các vựa, chủ yếu ở các Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, sau đó xuất sang Campuchia.

Cùng với trứng gà, khoảng 1 tháng nay, tại khu vực Đông Nam bộ, giá gà công nghiệp dao động từ 36.000-38.000 đồng/kg. Gà ta nuôi kiểu công nghiệp có giá 55.000-65.000 đồng/kg. Gà ta thả vườn đạt mức 100.000-110.000 đồng/kg. Gà lông trắng đạt 40.000-45.000 đồng/kg, gà lông màu đạt 55.000-60.000 đồng/kg. Trước đây, có thời điểm gà lông trắng chỉ 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, cả hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ lẫn trại quy mô lớn đều có lãi, tạo động lực tăng đàn, tái đàn.

Chăn nuôi gà lông trắng xuất khẩu tại Hợp tác xã Long Thành Phát (tỉnh Đồng Nai)

Bên cạnh đó, giá gà giống hiện cũng tăng mạnh, dao động từ 16.000-18.000 đồng/con, cao hơn khoảng 4.000 đồng so với tháng 9 vừa qua. Nhiều hộ vẫn tiếp tục mở rộng đàn để kịp nguồn cung dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, trong quý 3-2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 15 triệu con gà giống và gần 4 triệu con gà thịt sang Campuchia. Đây là tín hiệu khả quan, cho thấy tiềm năng lớn của ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trên thị trường khu vực. Nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng xuất khẩu trứng, gà thịt sang nước bạn đến hết quý 1-2026.

Một trang trại chăn nuôi gà thịt tại tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho hay, trong bối cảnh nhu cầu tăng, nguồn cung giảm đã đẩy giá trứng tăng vọt trong 1 tháng qua. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp trong những tháng vừa qua khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt heo. Thực phẩm được lựa chọn thay thế là trứng gia cầm, thịt gia cầm…, từ đó góp phần thúc đẩy giá trứng tăng cao.

Hiệp hội Gia cầm Việt Nam dự báo, trong 3 tháng cuối năm nay, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và hộ nuôi sẽ đáp ứng đủ nhu cầu, kể cả dịp Tết Nguyên đán. Riêng ngành xuất khẩu trứng và thịt gà cũng sẽ ghi nhận bước tiến mới.

ĐỨC TRUNG