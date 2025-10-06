Giá vàng miếng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng

Chiều 6-10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó giá vàng miếng SJC đã vượt lên 140,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch với giá vàng thế giới lại được thu hẹp so với sáng nay.

Vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 140,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC. Công ty SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 134,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù giá vàng ở vùng đỉnh nhưng nhu cầu người dân mua vàng vẫn nhiều. Dù vậy, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại TPHCM như Công ty SJC, Mi Hồng cũng chỉ bán 5 phân đến 1 chỉ vàng nhẫn 9999/người/ngày, trong khi vàng miếng SJC 1 lượng thì trong tình trạng lúc có lúc không.

Giá vàng thế giới cũng tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 6-10 (giờ Việt Nam) lên 3.945,6 USD/ounce, tăng thêm 25 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 125,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,5-12,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 11,8-12,9 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá thế giới, chênh lệch vẫn được thu hẹp. Điều này là do tỷ giá USD/VND chiều nay giảm, khiến giá vàng thế giới sau khi quy đổi giảm theo, qua đó kéo mức chênh lệch chung đi xuống so với buổi sáng.

