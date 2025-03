Giá vàng nhẫn 9999 liên tục lập đỉnh, lên sát 95 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 92,5 triệu đồng/lượng mua vào và 94,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 93 triệu đồng/lượng mua vào và 94,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 92,5 triệu đồng/lượng mua vào và 94,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng tăng 800.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 93,5 triệu đồng/lượng mua vào và 94,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 750.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 93,3 triệu đồng/lượng mua vào và 94,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 93 triệu đồng/lượng mua vào và 94,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 92,8 triệu đồng/lượng mua vào và 94,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 93 triệu đồng/lượng mua vào và 94,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay đã phá đỉnh được lập hôm qua ở mức 94,1 triệu đồng/lượng, thiết lập kỷ lục giá mới lên 94,9 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York đêm 12-3 lên 2.933,9 USD/ounce, tăng 18,3 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 13-3 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.944,7 USD/ounce, tăng thêm 11 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 91 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giữ đà tăng mạnh khi đồng USD tiếp tục suy yếu vì khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo do lo ngại suy thoái tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, Quỹ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ hai liên tiếp cũng đã hỗ trợ giá vàng.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo giá cả trên diện rộng trong nền kinh tế Mỹ trong tháng 2-2025 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này đều thấp hơn so với dự báo tăng tương ứng 0,3% và 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

NHUNG NGUYỄN