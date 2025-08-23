Giá vàng SJC lập đỉnh mới, lên 126,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau phát biểu của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), kéo giá vàng trong nước sáng 23-8 tăng vọt.

Vào khoảng 10 giờ ngày 23-8, Công ty SJC và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng tăng giá vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 124,6 triệu đồng/lượng mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Với mức giá trên, vàng SJC đã chính thức lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay ở mức 126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng đã bước lên đỉnh cao mới, lên cao nhất 121,7 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn 9999 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, lên 118,7 triệu đồng/lượng mua vào và 121,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 118,3 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 22-8 tăng lên 3.370,3 USD/ounce, tăng 33 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên trên sàn Kitco ngày cuối tuần ở mức 3.371,23 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 107,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole của FED vào ngày 22-8 (giờ địa phương).

Ông Jerome Powell đã ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tới, song ông cho biết rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng và cũng lưu ý rằng lạm phát vẫn là một mối đe dọa và quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Mặc dù những bình luận của Chủ tịch FED không rõ ràng như những bình luận trước đó về việc cắt giảm lãi suất sau hội nghị Jackson Hole năm ngoái, các nhà đầu tư đã nhanh chóng đặt cược FED sẽ giảm lãi suất chính sách 0,25 điểm % tại cuộc họp ngày 16 và 17-9 tới.

Bên cạnh đó, công cụ CME FedWatch cũng cho thấy thị trường đang định giá ít nhất một lần cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay. Việc lãi suất giảm luôn có lợi cho giá vàng, vì vàng là tài sản không mang lãi suất nên kim loại quý này luôn hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp.

NHUNG NGUYỄN