Đồng Tháp: Hơn 600 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 8-1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm đảm bảo nhu cầu hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký dự trữ hàng hóa với tổng trị giá vốn đạt 604,6 tỷ đồng.

Đồng Tháp dữ trữ hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 với tổng vốn hơn 600 tỷ đồng

Theo dự báo, từ ngày 19-1 (tức ngày 1-12 Âm lịch) đến hết ngày 18-3 (30-1 Âm lịch), nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu của người dân toàn tỉnh Đồng Tháp ước tính khoảng 57.685 tấn gồm các mặt hàng: thịt gia súc, thịt gia cầm, gạo, đường, dầu ăn, các loại nông sản, rau màu…

Nhằm đảm bảo bình ổn giá, tỉnh Đồng Tháp hiện có 9 doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, tổng số tiền đăng ký vay dự kiến hơn 86,6 tỷ đồng (thời gian 4 tháng). Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp khuyến khích các doanh nghiệp bán hàng thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường tại thời điểm đăng ký.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Công thương và các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa và tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt” tại khu vực nông thôn, khu công nghiệp để phục vụ nhân dân.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng nói chung và các mặt hàng thiết yếu khác cho thị trường dịp Tết Nguyên đán, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung. UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá..., nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá.

NGỌC PHÚC