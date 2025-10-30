Giá vàng trong nước chiều 30-10 quay đầu tăng trở lại

Kinh tế

Chiều 30-10, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau nhiều phiên điều chỉnh giảm, với mức tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng cùng ngày, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với sáng nay, lên mức 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng nay, giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Doji cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 144,7 triệu đồng chiều mua và 147,7 triệu đồng chiều bán.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 17 giờ 15 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.985,4 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD so với buổi sáng. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn từ 19,6 – 22,4 triệu đồng/lượng.

