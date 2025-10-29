Sáng nay, giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Sáng 29-10, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại sau phiên "lao dốc" hôm qua, với mức tăng lên đến gần 2 triệu đồng/lượng

Lúc 9 giờ sáng, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 1,8 triệu đồng và 2,4 triệu đồng/lượng so với chiều 28-10.

Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại Phú Quý được giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra; còn tại SJC là 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, lên mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Công ty SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, báo giá ở mức 142,8 – 145,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 28-10 giảm còn 3.951,4 USD/ounce, giảm 29,5 USD so với phiên trước. Tuy nhiên, đến 9 giờ 15 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lên mức 3.966,7 USD/ounce, tăng khoảng 16 USD.

Sau quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 20 – 21 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 18 – 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện vẫn giao dịch dưới mốc 4.000 USD/ounce, do giới đầu tư thận trọng trước hai sự kiện quan trọng tuần này: cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dù đã thu hẹp đà tăng còn 50% so với đầu năm, giá vàng quốc tế trong tháng 10 từng ghi nhận mức tăng vượt 65% ở thời điểm đỉnh.

NHUNG NGUYỄN