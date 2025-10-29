Giá vàng trong nước chiều 29-10 tiếp tục tăng

Kinh tế

Chiều nay 29-10, có doanh nghiệp đã tăng mạnh chiều mua giá vàng miếng SJC 3 triệu đồng/lượng so với chiều qua. 

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 29-10 (giờ Việt Nam) đã lên 4.016,2 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 17 – 20 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

