Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục giảm

Do giá vàng biến động mạnh nên doanh nghiệp đồng loạt giảm mạnh giá thu mua hơn giá bán, đẩy rủi ro về phía người mua vàng.

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm mạnh giá thu mua hơn giá bán, đẩy rủi ro về phía người mua vàng

Ngày 28-10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá vàng 4-5 lần theo hướng giảm mạnh. Đến khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/ lượng chiều mua và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC giảm thêm 1,5 triệu đồng/ lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/ lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji cũng giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 142triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm thêm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28-10 (giờ Việt Nam) xuống còn 3.895,8 USD/ounce, giảm thêm 63 USD so với trưa nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 123,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21 - 21,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 20,3 – 23,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN