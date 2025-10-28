Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục giảm

Ngày 28-10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá vàng 4-5 lần theo hướng giảm mạnh. Đến khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/ lượng chiều mua và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán.
Công ty SJC giảm thêm 1,5 triệu đồng/ lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/ lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Doji cũng giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 142triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Doji giảm thêm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC cũng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua so với trưa nay, tổng cộng đã giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28-10 (giờ Việt Nam) xuống còn 3.895,8 USD/ounce, giảm thêm 63 USD so với trưa nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 123,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21 - 21,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 20,3 – 23,8 triệu đồng/lượng.