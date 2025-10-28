Giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 2,3 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng trong nước trưa nay 28-10 tiếp tục lao dốc. Trong đó, có doanh nghiệp đã giảm giá vàng nhẫn 3,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vào khoảng 13 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC giảm thêm 1,1 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2,2 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji cũng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC trưa nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm thêm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm thêm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,8 triệu đồng/ lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 145,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 145,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 28-10 (giờ Việt Nam) xuống còn 3.958,9 USD/ounce, giảm 42 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 125,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,2- 20,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,7 – 22,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

