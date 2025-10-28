Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm mạnh

Kinh tế

Sáng 28-10, giá vàng trong nước giảm mạnh, đặc biệt là vàng nhẫn 9999 với mức giảm sâu hơn vàng miếng SJC.

Vào khoảng 9 giờ, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 1,8 triệu đồng và 1,3 triệu đồng so với chiều qua.

Công ty SJC giảm 1 triệu đồng mỗi chiều, còn 144 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng mua vào và 150,9 triệu đồng bán ra.

Với vàng miếng SJC, Tập đoàn Doji giảm 1,2 triệu đồng mỗi chiều, còn 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,1 - 150,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng.

Công ty SJC cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng ở cả 2 chiều, còn 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 20 (giờ Việt Nam) ngày 28-10 đứng ở mức 4.001 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 27-10 (3.980,4 USD/ounce). Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn 380 USD so với đỉnh hơn 4.380 USD/ounce thiết lập vào thứ ba tuần trước.

Sau quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 127,21 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 19,3 - 23,7 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, giá vàng giảm mạnh do nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Bên cạnh đó, Quỹ vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh, riêng trong phiên ngày thứ Hai đã bán 8 tấn, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.038,9 tấn; tổng cộng hai phiên gần nhất quỹ này bán ròng 13,5 tấn vàng.

