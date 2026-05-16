Xã Vĩnh Lộc khánh thành Công viên Đoàn kết và 2 tuyến hẻm

Sáng 16-5, UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức khánh thành Công viên Đoàn kết cùng 2 tuyến hẻm và phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 trên địa bàn xã.

Lễ khánh thành Công viên Đoàn kết

Công viên Đoàn kết có diện tích khoảng 3.100m², tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

Tại lễ khánh thành Công viên Đoàn kết, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng giấy khen đến các đơn vị, tổ chức,﻿ cá nhân đã đóng góp xây dựng công trình. Ảnh: GIÁP NGUYỄN

Ông Thái Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, cho biết, việc hoàn thành công viên có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân địa phương.

Công trình tạo thêm nơi vui chơi, giải trí, thể dục cho người dân; góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống và từng bước hình thành nếp sinh hoạt cộng đồng văn minh, lành mạnh tại khu dân cư.

Đặc biệt, công viên được khánh thành trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026), 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia định vinh dự mang tên Bác (2-7-1976 – 2-7-2026).

Sau lễ khánh thành công viên Đoàn kết, UBND xã Vĩnh Lộc phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng cây trồng đến bà con tuyến hẻm A7/31, ấp 9

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cắt băng khánh thành tuyến hẻm F1/63 ấp 68

Cùng ngày, xã Vĩnh Lộc cũng khánh thành 2 công trình bê tông hóa tuyến hẻm: A7/31, ấp 9 (dài 150m, rộng 3m) và F1/63 ấp 68 (dài 210m, rộng hơn 7m).

GIÁP NGUYỄN