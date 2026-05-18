Nhiều địa phương phát động Tết trồng cây

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18-5 nhiều phường xã trên địa bàn TP.HCM tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, tạo mảng xanh và giữ gìn đường thông hè thoáng.

* Tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), bà Cao Thị Ngọc Châu - Chủ tịch UBND phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh tại nơi sinh sống và làm việc; giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác nơi công cộng. Đồng thời tham gia xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cùng các em học sinh trồng cây xanh

Sau lễ phát động, 86 khu phố cũng ra quân vận động, tuyên truyền người dân làm sạch các tuyến đường và mảng tường ở khu vực công cộng, trang trí cây xanh, tạo mảng xanh và giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng; thực hiện tổng vệ sinh, dọn dẹp rác thải tồn đọng trước khu vực cửa nhà, vỉa hè, phát quang bụi rậm, cây cỏ xung quanh nhà, trồng thêm cây xanh. Đồng thời, vận động, tuyên truyền các hộ dân sinh sống, kinh doanh ở mặt tiền đường dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí cây cảnh, tạo mảng xanh và giữ gìn đường thông hè thoáng.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cùng các em học sinh trải nghiệm uống nước tại trụ nước uống miễn phí lắp đặt tại Công viên đường Hồ Thị Tư

Dịp này, phường cũng khánh thành trụ nước uống miễn phí, đặt tại Công viên đường Hồ Thị Tư - nơi có Đường sách Thủ Đức và là khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng. Trước đó, phường cũng đã đưa vào sử dụng trụ nước uống miễn phí đặt tại Công viên phường Tăng Nhơn Phú.

* Cũng trong buổi sáng 18-5, phường Đông Hòa (TPHCM) phối hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM tổ chức trồng 136 cây sao và giáng hương trên khu đất rộng hơn 4.386m² thuộc khuôn viên ĐHQG TPHCM

Đây là những loại cây bản địa có tán rộng, phù hợp định hướng phát triển đô thị xanh, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường tại khu vực ĐHQG TPHCM.

Theo ban tổ chức, hoạt động nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

THU HƯỜNG