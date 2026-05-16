Khánh thành “Vườn cây Hữu nghị”, nhiều địa phương phát động trồng cây xanh

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình "Phiên chợ 0 đồng", khánh thành "Vườn cây Hữu Nghị" tại phường Phú An

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia “Phiên chợ 0 đồng” dành cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú An.

Có mặt từ sớm tại “Phiên chợ 0 đồng”, ông Nguyễn Văn Tiền (SN 1966, ngụ khu phố Hiệp An 5, phường Phú An) cho biết, gia đình có 4 người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào gánh rau nhỏ ở chợ của vợ.

Nhiều năm nay, ông bị tai biến, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên không thể lao động phụ giúp gia đình.

“Nhận được phiếu mua hàng tại phiên chợ 0 đồng, tôi rất vui và xúc động. Những phần quà thiết thực này giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”, ông Tiền chia sẻ.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Phú An trao quà cho người dân tại "Phiên chợ 0 đồng"

Tại lễ phát động phong trào trồng cây, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM cho biết, chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa phong trào “Trồng 1 triệu cây xanh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và kế hoạch trồng 5.000 cây xanh của liên hiệp, giai đoạn 2025-2030.

“Vườn cây Hữu nghị” tại phường Phú An không chỉ góp phần phát triển mảng xanh đô thị, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân TPHCM với bạn bè quốc tế.

Ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, Tổng l ãnh sự Cuba tại TPHCM chia sẻ ý nghĩa của công trình "Vườn cây Hữu nghị" và phong trào trồng cây

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An cho rằng, việc xây dựng “Vườn cây Hữu nghị” mang ý nghĩa chính trị, xã hội và đối ngoại sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của địa phương trong phát triển bền vững và tăng cường tình hữu nghị quốc tế.

Nghi thức khánh thành "Vườn cây Hữu nghị"

Lãnh đạo TPHCM tham gia trồng cây

Trong khuôn khổ lễ phát động, các đại biểu đã trồng 50 cây xanh đầu tiên trong tổng số 200 cây được trao tặng cho địa phương.

Nhiều phường, xã tại TPHCM phát động trồng cây xanh Cùng ngày, UBND xã Tân Vĩnh Lộc và phường Nhiêu Lộc tổ chức phát động trồng cây. Theo đó, tại xã Tân Vĩnh Lộc, các đoàn thể, đơn vị trồng khoảng 1.500 cây xanh dọc tuyến đường Kênh Liên Vùng và tuyến đường Trần Hải Phụng. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM tặng 1.000 cây xanh cho xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: THANH HIỀN Tại lễ phát động, xã Tân Vĩnh Lộc đã vận động mạnh thường quân tặng nhiều phần quà cho các trường học, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: THANH HIỀN Tại phường Nhiêu Lộc, đợt ra quân lần này trồng khoảng 300 cây bông giấy trên các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Phường Nhiêu Lộc ra quân trồng cây xanh. Ảnh: MINH HẢI Ban tổ chức cho biết, thông qua chương trình, mong muốn các khu phố, đoàn viên, hội viên tiếp tục duy trì, chăm sóc hiệu quả các công trình mảng xanh; tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường…

TÂM TRANG - THANH HIỀN - MINH HẢI