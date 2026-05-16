Ra quân vệ sinh môi trường tại Di tích lịch sử nhà má Tám Nhung

Ngày 16-5, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên Di tích lịch sử nhà má Tám Nhung, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Lau dọn tại Di tích lịch sử nhà má Tám Nhung

Tham gia sự kiện có đông đảo người dân, cán bộ, người lao động đến từ phường Vũng Tàu, các đơn vị môi trường, cây xanh – đô thị trên địa bàn, cùng tình nguyện viên Câu lạc bộ Biển Xanh.

Phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên Di tích lịch sử nhà má Tám Nhung. Ảnh: QUANG VŨ

Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường Di tích lịch sử nhà má Tám Nhung không chỉ giữ gìn cảnh quan, mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, người dân và tình nguyện viên tham gia vệ sinh môi trường d i tích nhà má Tám Nhung. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ má Tám Nhung, người gắn liền với phong trào cách mạng tại địa phương.

Các đại biểu và người dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của má Tám Nhung cùng gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Người dân thu gom rác, làm sạch môi trường tại di tích. Ảnh: QUANG VŨ

Tiếp đó, các đơn vị đồng loạt triển khai nhiều phần việc như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh khuôn viên di tích, lau chùi bàn thờ, làm sạch các hiện vật trưng bày tại nhà má Tám Nhung.

Các hoạt động được thực hiện khẩn trương, trách nhiệm và đảm bảo an toàn.

Lau chùi, vệ sinh hiện vật trong khu di tích. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua lễ ra quân, phường Vũng Tàu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình và gìn giữ các giá trị lịch sử.

QUANG VŨ