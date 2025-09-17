Giải cứu bé gái bị giữ trái phép trong vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Hồ Văn Quân (sinh năm 1978, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Hồ Văn Quân bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16-9, gia đình chị T.K. (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phú) đến công an trình báo việc con gái 6 tuổi tan học đã lâu nhưng chưa về nhà. Hình ảnh từ camera cho thấy cháu bé được một người đàn ông lạ mặt chở đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Phú khẩn trương tổ chức truy tìm. Đến 0 giờ 30 ngày 17-9, lực lượng công an bất ngờ ập vào một vườn mãng cầu tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, khống chế, bắt giữ đối tượng Quân và giải cứu cháu bé an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC