Tiền đổ vào cổ phiếu Blue-chips và dầu khí

VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tục

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24-6 tiếp tục tăng, nhưng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

Thanh khoản giảm mạnh nên dòng tiền chỉ tập trung một số cổ phiếu nhất định. Trong đó, tiếp tục chạy vào các cổ phiếu Blue-chips như: VHM, NVL, LPB, TCB, MWG... góp phần kéo VN-Index tăng phiên thứ 3.

Ngoài các cổ phiếu Blue-chips, nhóm dầu khí cũng hút được dòng tiền quay lại nên đồng loạt lấy lại sắc xanh: BSR tăng 1,79%, PVD tăng 3,23%, PVS tăng 2,48%; PLX và PVT tăng gần 1%.

Các nhóm ngành còn lại như tài chính (ngân hàng, chứng khoán), bất động sản, công nghiệp, tiện ích, tiêu dùng đều có sự phân hóa mạnh và sắc đỏ nhiều hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,98 điểm (0,48%) lên 1.878,02 điểm với 113 mã tăng, 178 mã giảm và 71 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 8,14 điểm (2,49%) còn 318,24 điểm với 76 mã giảm, 56 mã tăng và 45 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 18.200 tỷ đồng, giảm 12.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 19.000 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE gần 312 tỷ đồng sau 2 phiên mua ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 117 tỷ đồng, CTG hơn 103 tỷ đồng và VPB gần 90 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN