VN-Index tăng hơn 33 điểm

Cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt tăng mạnh, đóng góp gần như toàn bộ mức tăng của VN-Index.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 22-6 tăng mạnh nhưng chủ yếu do nhóm cổ phiếu nhà Vingroup kéo chỉ số. Bộ tứ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh: VHM và VIC tăng trần, VRE tăng 4,6%, VPL tăng 1% đã góp cho VN-Index 33 điểm trong tổng số hơn 33 điểm tăng của chỉ số chung.

Trong khi đó, đa số các cổ phiếu bất động sản còn lại đều giảm điểm: SJS giảm 3,24%, DXG giảm 2,26%, KDH giảm 2,17%, NLG giảm 1,66%, CEO giảm 1,28%, DIG giảm 1,18%; AGG, KBC, PDR, IDC, KHG giảm gần 1%.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 22-6 tăng mạnh

Nhóm cổ phiếu tài chính có sự phân hóa: LPB tăng 2,5%, BID tăng 1,56%, NAB tăng 3,66%, VCI tăng 1,63%, VND tăng 1,98%; TPB, CTG, HDB, VPB, SSI, MBS, HCM, TCX tăng gần 1%. Ngược lại: STB giảm 1,52%, MSB giảm 1,58%, OCB giảm 1,51%, BSI giảm 1,77%, VCK giảm 1,78%; SHB, MBB, VCB, EIB, TCB, ACB, VIX giảm gần 1%.

Sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghệ thông tin, công nghiệp, nguyên vật liệu. Trong đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh: PNJ tăng 1,64%, MWG tăng 1,03%, KDC giảm 1,38%; GVR giảm 1,71%, GEE giảm 1,51%, GMD giảm 1,82%, HVN giảm 1,51%, FPT giảm 1,26%...

Riêng nhóm cổ phiếu năng lượng (dầu khí, điện) tăng tích cực: PVD tăng 3,54%, PVS tăng 1,54%, BSR tăng 1,34%, HDG tăng 3,81%, POW tăng 4,32%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,38 điểm (1,83%) lên 1.857,91 điểm với 133 mã tăng, 183 mã giảm và 49 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,77 điểm (1,16%) còn 321,06 điểm với 51 mã giảm, 74 mã tăng và 72 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 14.600 tỷ đồng, giảm 4.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt khoảng 15.300 tỷ đồng.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 161.800 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 4 phiên trước đó. Trong đó, khối này chủ yếu tập trung mua cổ phiếu VIC hơn 375 tỷ đồng, tiếp đến là VHM gần 81 tỷ đồng và BID gần 77 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN