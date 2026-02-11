VPBank khẳng định vị thế dẫn đầu với dịch vụ hiện đại, tiện lợi và bền vững

VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

VPBank đầu tư phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số

Nhận thấy tài chính số là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, VPBank đã triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ, từ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, đơn giản hóa thủ tục đến áp dụng định danh điện tử eKYC và trí tuệ nhân tạo AI trong mọi hoạt động của ngân hàng và chăm sóc khách hàng.

Trong đó có sáng kiến Giao dịch Không Giấy tờ. Sáng kiến giúp loại bỏ hoàn toàn chứng từ giấy trong giao dịch tại quầy. Khách hàng sẽ nhận chứng từ điện tử qua email, xác nhận bằng chữ ký số ngay sau khi giao dịch hoàn tất. Nhờ sáng kiến này, VPBank đã rút ngắn 40% thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm khoảng 90.000 tờ giấy in mỗi tháng, giảm 50% thời gian vận hành nội bộ và tự động hóa báo cáo theo quy định. Đặc biệt, 95% khách hàng phản hồi tích cực về trải nghiệm giao dịch mới.

VPBank đầu tư mạnh mẽ, phát triển ứng dụng VPBank NEO với giao diện thân thiện, bảo mật cao, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên thiết bị di động. Ngân hàng cũng tiên phong triển khai core banking trên nền tảng đám mây mở Red Hat OpenShift Platform Plus, nhằm tăng tốc độ phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo hiệu suất, bảo mật, tính ổn định ở mức cao nhất.

Các giao dịch tại VPBank được thực hiện 24/7 trên nhiều nền tảng như ứng dụng di động, website, tổng đài thông minh. VPBank cũng triển khai hệ thống ngân hàng tự động VPBank NEO Express, có thể thực hiện đa số giao dịch như tại phòng giao dịch truyền thống.

Đặc biệt, VPBank triển khai chatbot trên website, ứng dụng VPBank NEO nhằm hỗ trợ tự động, giúp giải đáp nhanh chóng các thắc mắc và hướng dẫn giao dịch cho khách hàng. Các chương trình lắng nghe khách hàng VoC cũng được ngân hàng triển khai, giúp thu thập và xử lý gần 1 triệu ý kiến khách hàng mỗi tháng, rút ngắn thời gian phản hồi và động bộ trải nghiệm trên mọi kênh tương tác.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, VPBank không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm vượt trội cho mọi khách hàng.

VÂN NGUYỄN