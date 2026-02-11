15 năm xây niềm tin: Từ vài ngàn giao dịch đầu tiên, đến hạ tầng an toàn phục vụ 30 triệu người dùng

Sự kiên định với yếu tố an toàn từ giai đoạn thị trường còn non trẻ chính là lý do MoMo có thể bước vào giai đoạn mới của tài chính số: nơi mà AI, dữ liệu và chuẩn mực vận hành cao sẽ định hình cách người Việt giao dịch, thanh toán và tiếp cận dịch vụ số trong tương lai.

Ngay khi chuyển hướng sang làm ứng dụng di động, MoMo đã xác định mục tiêu phải đảm bảo giao dịch của người dùng luôn an toàn, tốc độ và chính xác. Fintech này không chỉ xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ ổn định, có thể xử lý giao dịch tài chính của hàng chục triệu người dùng mỗi ngày, họ còn đầu tư sớm vào tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin lâu dài.

Giai đoạn 2016-2017, khi nhiều doanh nghiệp còn ưu tiên tốc độ tăng trưởng người dùng, MoMo đã dồn nguồn lực để đạt PCI DSS Level 1 – tiêu chuẩn bảo mật thanh toán cao nhất thế giới. Từ nền tảng đó, MoMo liên tục nâng cấp chuẩn vận hành và duy trì chứng nhận PCI DSS suốt bảy năm liên tiếp, mới nhất là phiên bản 4.0 vào năm 2023. Song song, hệ thống quản lý an toàn thông tin được chuẩn hóa theo ISO/IEC 27001:2022, còn mã hóa đường truyền TLS/SSL giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả khi người dùng kết nối trên mạng WiFi công cộng.

Những lớp tiêu chuẩn này tạo thành “khung xương” vững chắc để MoMo có thể kết nối với các nền tảng quan trọng của quốc gia như đối chiếu định danh khách hàng qua VNeID, trở thành kênh thanh toán chính thức của Cổng dịch vụ công quốc gia, và tích hợp hệ thống dữ liệu SIMO của Ngân hàng Nhà nước.

MoMo được tín nhiệm bởi hàng trăm đối tác trong và ngoài nước với những yêu cầu khắt khe về bảo mật

Hiện nay, khi tội phạm mạng gia tăng, MoMo phải nhanh chóng thích ứng để bảo vệ người dùng tốt hơn. Cùng thời điểm các quy định như Quyết định 2345 và Thông tư 40 được triển khai, MoMo đã hoàn thiện eKYC sinh trắc học và đồng bộ xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tầng phân tích – “bộ não” AI vận hành theo thời gian thực - là bước tiến vượt bậc của MoMo trong giai đoạn bùng nổ quy mô. Hệ thống này không chỉ dừng lại ở việc xử lý giao dịch mà còn phân tích hàng trăm biến số hành vi để nhận diện rủi ro gian lận ngay lập tức và cảnh báo chủ động cho khách hàng.

Song song hàng rào kỹ thuật, MoMo chú trọng xây dựng “hàng rào nhận thức”. Thông qua các kênh thông tin an toàn bảo mật, tính năng Báo cáo và Tra cứu lừa đảo tích hợp trong ứng dụng, hơn 30 triệu người dùng có thể tự kiểm tra rủi ro và chủ động bảo vệ tài khoản.

LINH KHÁNH