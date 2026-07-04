Gìn giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ số

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM và cựu cán bộ Đoàn.

Tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, đã phát biểu ôn lại truyền thống về quá trình hình thành, chiến đấu của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam.

Ông Nguyễn Hữu Châu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau ngày giải phóng, thế hệ đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam tiếp tục đóng góp sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cho công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2014, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những năm qua, với phương châm hành động “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”, CLB đã thực hiện hành trình từ Nam ra Bắc, đến các nghĩa trang, về với các Mẹ Việt Nam Anh hùng để tri ân; chăm lo hàng ngàn suất học bổng cho con em đồng đội...

Họa sĩ Đặng Ái Việt (78 tuổi) xúc động cho biết, những câu chuyện được kể tại buổi tọa đàm đã nhắc lại tháng năm hào hùng của một thế hệ thanh niên sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Các thế hệ đi trước đã đánh đổi biết bao xương máu để đất nước có được độc lập, tự do.

Họa sĩ Đặng Ái Việt trao đổi cùng đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ tháng 2-2010, họa sĩ Đặng Ái Việt bắt đầu rong ruổi bằng xe máy qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước để ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tính đến ngày 26-6-2026, bà đã thực hiện 3.743 bức ký họa. Nhưng hành trình ấy vẫn chưa dừng lại, ngày 6-7 tới, bà lại tiếp tục lên đường, như một cuộc chạy đua với thời gian để được gặp, trò chuyện và vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Lê Hồng Liêm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, cho biết, ngày nay, cựu cán bộ Đoàn đóng vai trò cố vấn nội dung, phối hợp cùng tuổi trẻ ứng dụng công nghệ để số hóa lịch sử, biến tư liệu khô khan thành Podcast, phim tài liệu thực tế ảo, bảo tàng số; mang câu chuyện về “Căn cứ R” lên không gian số để chạm đến trái tim người trẻ.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, mỗi câu chuyện được kể lại tại tọa đàm không chỉ là ký ức của một thế hệ, mà còn là những bài học vô giá về lòng yêu nước, về bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, về niềm tin son sắc vào Đảng, vào dân tộc. “Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thì thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, là trách nhiệm xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Trung ương Đoàn đang thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” nhằm ghi lại, số hóa và lan tỏa những ký ức sống động của các nhân chứng lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đến nay, đã có hàng trăm ngàn câu chuyện và hơn 50.000 nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng được đoàn viên, thanh niên ghi lại, số hóa, đưa lên mạng để tiếp tục lan tỏa câu chuyện, làm giàu kho dữ liệu về giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng”, đồng chí Nguyễn Minh Triết thông tin.

Dịp này, CLB trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng quà đồng đội gặp khó khăn, tặng quà con em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

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CẨM TUYẾT