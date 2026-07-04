Duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước

Trưa 4-7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) đã thông tin về kết quả ban đầu thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thành lập trên 300 đội lấy mẫu

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, chiến dịch thể hiện trên 5 mục tiêu chính: tìm kiếm được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong 230.000 mộ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ; phấn đấu giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở giám định gene thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tập trung vào vùng lõi, vùng Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Hiện nay, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 111 và duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập trên cả nước, với khoảng 1.500 người; đã tổ chức các hội thảo xác minh mộ tập thể tại Quảng Ngãi và TPHCM. Trong quá trình thực hiện tìm kiếm đã áp dụng phương pháp mới như đối chiếu bản đồ, thực địa, nhân chứng kết hợp thiết bị radar cắt ngầm để tăng độ chính xác.

Hiện Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn số hóa, quy trình lấy mẫu chặt chẽ và giao Trung tâm CNTT Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý, để tránh nhầm lẫn. Theo thông tin từ Đại tá Sơn, hiện đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu với 3.500 người.

Để thuận lợi cho quá trình lấy mẫu, hiện Bộ Y tế tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 26 (về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN) để tháo gỡ khó khăn trong lấy mẫu, phân công tiếp nhận giám định ADN.

Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các quân khu, binh chủng công binh rà phá bom mìn vùng lõi ở Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Đồng thời, thành lập 330 tổ, đội với hơn 5.000 người và 1.300 phương tiện.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại tá Lê Văn Sơn thông tin, đến nay, việc tìm kiếm, quy tập được gần 1.300 hài cốt và 3 mộ tập thể; đã tổ chức lấy mẫu được 27.000 mộ (đủ điều kiện hơn 22.000 mẫu để bàn giao giám định); đã rà phá bom mìn đạt trên 7.000ha (đạt 70% tiến độ đề ra).

Cùng với đó, Bộ Công an đã thu gần 95.000 mẫu ADN thân nhân, phân tích và đưa vào cơ sở dữ liệu hơn 50.000 mẫu.

Sản lượng điện đạt mốc kỷ lục

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Công thương đã trao đổi, thông tin về tình hình sử dụng điện trong tháng 6 (tháng kỷ lục về sử dụng điện). Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, tháng 6 vừa qua xuất hiện 3 đợt nắng nóng diện rộng trên cả 3 miền khiến nhu cầu điện tăng cao.

Ngày 24-6 đã ghi nhận mức kỷ lục tiêu thụ điện. Theo đó, sản lượng điện đạt 1,2 tỷ kWh (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục cũ).

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng trong tháng 6, công suất cực đại đã vượt 57.000 MW (tăng 12,9% so với năm 2025). Riêng miền Bắc, sản lượng đạt 629,7 triệu kWh (tăng 8,8%) và công suất cực đại vượt 30.000 MW (tăng 7,4%).

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện nay, dự phòng của hệ thống điện quốc gia nói chung và miền Bắc nói riêng vẫn đảm bảo ở mức cần thiết. Hệ thống vận hành an toàn, liên tục và sẵn sàng ứng phó với sự cố hoặc phụ tải tăng cao.

ĐỖ TRUNG