Hoang phế hồ chứa nước Đông Thanh, Lâm Đồng

Sau 3 năm xảy ra sự cố sụt lún tại dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh (xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), hiện nay công trình vẫn "bất động", cỏ mọc um tùm.
Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công xây dựng vào tháng 2-2021 với tổng kinh phí hơn 494 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau hơn 3 năm xây dựng.
Dự án sẽ cấp nước tưới cho 700ha đất canh tác cà phê, dâu tằm, hồ tiêu; cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân; cải tạo môi trường kết hợp nuôi trồng thủy sản...
Tuy nhiên, cuối tháng 6-2023, dự án xuất hiện tình trạng sạt trượt, sụt lún đất phía phải đập; sau đó lan rộng sang khu vực lân cận khi đã thi công được trên 80% khối lượng.
Sau 3 năm, hệ thống tiêu nước cuối đập xả đã bị đứt gãy, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, các hạng mục khác đã hoàn thành nhưng xuống cấp từng ngày.
Được biết, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ điều tra sự cố để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân sự cố sụt lún chưa được công bố.
ĐOÀN KIÊN