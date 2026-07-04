Hoang phế hồ chứa nước Đông Thanh, Lâm Đồng

Sau 3 năm xảy ra sự cố sụt lún tại dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh (xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), hiện nay công trình vẫn "bất động", cỏ mọc um tùm.

Video: Hiện trạng dự án hồ chứa nước Đông Thanh (Lâm Đồng). Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công xây dựng vào tháng 2-2021 với tổng kinh phí hơn 494 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau hơn 3 năm xây dựng.

Dang dở các hạng mục hồ chứa nước Đông Thanh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án sẽ cấp nước tưới cho 700ha đất canh tác cà phê, dâu tằm, hồ tiêu; cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân; cải tạo môi trường kết hợp nuôi trồng thủy sản...

Tràn xả lũ gồm 2 cửa đã hoàn thành, lối vào cỏ mọc um tùm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuy nhiên, cuối tháng 6-2023, dự án xuất hiện tình trạng sạt trượt, sụt lún đất phía phải đập; sau đó lan rộng sang khu vực lân cận khi đã thi công được trên 80% khối lượng.

Bể tiêu năng cuối đập xả bị sụt lún, vỡ kết cấu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hệ thống nằm phơi mưa nắng nhiều năm chưa thể sử dụng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau 3 năm, hệ thống tiêu nước cuối đập xả đã bị đứt gãy, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, các hạng mục khác đã hoàn thành nhưng xuống cấp từng ngày.

Một căn nhà của người dân đổ sập ngay cạnh dự án sau đợt sụt lún. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cách đó không xa, một căn nhà khác cũng bị hư hỏng, bỏ hoang từ ngày xảy ra sự cố sụt lún. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhà quản lý vận hành diện tích 120m2 đã hoàn thiện, hiện một số gia đình chịu ảnh hưởng trong khu vực ở tạm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Máy móc tại công trình nằm bất động nhiều năm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại dự án. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Con đường dẫn vào khu vực sản xuất của nhiều hộ dân trong nhiều năm cũng không được hoàn thành sau sự cố sụt lún. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ điều tra sự cố để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân sự cố sụt lún chưa được công bố.

ĐOÀN KIÊN