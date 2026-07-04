TPHCM: Thành lập Ban Chỉ huy điều hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy điều hành và các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng được thành lập có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo 515 TPHCM thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo quyết định, các lực lượng được thành lập gồm: Ban Chỉ huy điều hành; Tổ lấy mẫu, số hóa; Tổ thông tin, tuyên truyền; Tổ bảo đảm an ninh, an toàn; Tổ thống kê di vật; Tổ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật.

Lực lượng công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá vật liệu nổ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ban Chỉ huy điều hành do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Trưởng ban; Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND phường Hòa Hưng.

Tổ lấy mẫu, số hóa do Thượng tá Đặng Quang Nhựt, Trưởng Ban Quân y, Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ trưởng; bác sĩ Vương Gia Bảo, Giám định viên, Sở Y tế TPHCM, làm Tổ phó. Tổ này có nhiệm vụ phục vụ công tác lấy mẫu, số hóa dữ liệu trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổ bảo đảm an ninh, an toàn do Đại tá Trần Văn Quyết, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ trưởng; Thượng tá Dương Văn Chục, Trưởng Ban Bảo vệ an ninh, Bộ Tư lệnh TPHCM và Thiếu tá Võ Văn Phước Thọ, Trưởng Công an phường Hòa Hưng, làm Tổ phó.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, Thượng tá Trần Hùng Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, được phân công làm Tổ trưởng; Thượng tá Lê Bảo Trân, Trợ lý Dân vận Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ phó. Tổ còn có sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố.

Tổ thống kê di vật do Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Trợ lý Chính sách Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ trưởng; bà Đinh Thị Thúy Nga, Trưởng Phòng Người có công, Sở Nội vụ, làm Tổ phó.

Tổ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật do Trung tá Đỗ Lê Hoàng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh TPHCM, làm Tổ trưởng; ông Bùi Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, làm Tổ phó.

THU HOÀI