Hệ số K mới: Gỡ vướng thủ tục đất đai

Những ngày đầu sau khi TPHCM áp dụng quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất, nhiều người dân đến tìm hiểu những thủ tục liên quan đã bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng chính sách sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi hơn khi thực hiện các quyền về đất đai.

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Đơn giản hóa thủ tục

Quyết định số 45/2026 của UBND TPHCM quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2026 được áp dụng từ ngày 1-7. Quy định được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 254/2025/ QH15 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đất đai 2024...

Với đa số trường hợp không phải dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không bị đội lên như nhiều người từng lo ngại. Đây được xem là một trong những thay đổi có lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án, giá đất sẽ được xác định cụ thể cho từng trường hợp, từng vị trí, thay vì áp dụng bảng giá đất và hệ số K. Việc xác định giá đất sẽ do đơn vị tư vấn, thẩm định có chuyên môn, chức năng thực hiện.

Chuyên viên Tưởng Trần Bích Thảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Trị Đông, giải thích về hệ số K mới cho bà Nguyễn Thị Tâm (ẢNH: LÊ THOA)

Những điểm mới của quy định nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người dân quan tâm. Bà Nguyễn Thị Tâm có một mảnh đất nông nghiệp ở phường Bình Trị Đông, từ lâu đã muốn chuyển mục đích sử dụng lên đất ở nhưng chưa làm hồ sơ.

Khi nghe tin có quy định hệ số K mới, sáng 3-7, bà lên phường tìm hiểu, với quy định mới, tiền sử dụng đất thay đổi thế nào, cao hơn hay thấp hơn. Chuyên viên Tưởng Trần Bích Thảo (Trung tâm Phục vụ hành chính công phường) đã phân tích cặn kẽ với bà những điểm mới của Quyết định số 45/2026...

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Phước Bình, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Trị Đông, cho biết, việc ban hành hệ số K không làm thay đổi trình tự, thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ đất đai. Việc áp dụng hệ số K năm 2026 là một bước chuyển từ cơ chế xác định giá đất cụ thể sang cơ chế sử dụng bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính minh bạch.

Cần triển khai thống nhất

Theo ThS - Luật sư Vũ Như Bách (Đoàn Luật sư TPHCM), việc điều chỉnh hệ số K thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và yêu cầu phát triển. Không dừng lại ở đó, việc điều chỉnh hệ số K còn có ý nghĩa đối với môi trường đầu tư, bởi chính sách này tác động trực tiếp đến chi phí sử dụng đất của doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Theo ông Vũ Như Bách, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hệ số K có thể làm tăng giá trị bồi thường về đất cho người bị thu hồi. Đây là khoản thường chiếm tỷ trọng lớn nhất bên cạnh các khoản khác như bồi thường nhà, cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời... Khi phần bồi thường về đất được tính hợp lý hơn, người dân có thêm điều kiện tài chính để tái lập cuộc sống ở nơi khác.

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, việc áp dụng K=1 là điểm có ý nghĩa rất lớn. Chính sách này giúp giảm áp lực tài chính cho người dân, nhất là những trường hợp chuyển mục đích để phục vụ nhu cầu ở thực, hợp thức hóa đất ở, xin phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận hoặc ổn định chỗ ở lâu dài.

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LÊ THOA - SONG MAI - CẨM NƯƠNG