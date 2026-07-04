Tai nạn trên đường cao tốc qua Gia Lai, 2 người tử vong

Ngày 4-7, UBND xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô tải trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ 10 phút cùng ngày tại Km1177+200, tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, hướng Bắc - Nam. Thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 60H kéo theo rơ moóc do ông TH. (sinh năm 1971, ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM) điều khiển lưu thông trên làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển số 29K chạy cùng chiều tông vào phía sau.

Lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường. Ảnh: THANH TRÍ

Hậu quả, lái xe và phụ xe biển số 29K tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng, biến dạng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc.

Đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Ảnh: THANH TRÍ

Cú tông mạnh khiến phương tiện biến dạng nhiều vị trí. Ảnh: THANH TRÍ

NGỌC OAI