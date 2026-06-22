Mưa tạnh, người vẫn ướt

Cơn mưa tạnh hẳn, hai mẹ con chị Năm Hậu mới chở nhau từ nhà ngoại về. Đoạn đường chưa đầy 2km mà khi tới nhà, cả hai ướt sũng. Đứa con hơn 2 tuổi được mẹ địu trước ngực, áo quần lấm tấm sình, đôi mắt cay xè vì nước bẩn bắn vào.

Hỏi ra mới biết, không phải do mắc mưa, mà vì một chiếc ô tô lao qua đoạn đường đọng nước, hất cả “làn sóng mini” lên người hai mẹ con.

Mùa mưa, cảnh này chẳng hiếm. Người đi xe máy đã phải né ổ gà, tránh vũng nước, căng mắt quan sát. Vậy mà đôi khi chỉ vì một cú nhấn ga của người khác, quần áo sạch thành lem luốc.

Có người bảo đường ngập, nước đọng thì tránh sao cho hết. Đúng là khó tránh, nhưng chỉ cần nhả ga một chút khi qua chỗ đọng nước cũng đủ giảm bớt phiền toái cho người xung quanh. Nhiều người ngại chậm vài giây trước một vũng nước, nhưng lại vô tình khiến người khác mất thêm cả buổi để quay về thay đồ.

Mưa rồi sẽ tạnh, quần áo rồi sẽ khô, nhưng cảm giác bị nước bẩn bất ngờ tạt vào người giữa đường thì chẳng mấy dễ chịu. Văn minh giao thông đôi khi chỉ là một chút ý tứ đã đủ để người khác bớt đi một điều phiền lòng.

TƯ MÓM