Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Mưa tạnh, người vẫn ướt

SGGP

Cơn mưa tạnh hẳn, hai mẹ con chị Năm Hậu mới chở nhau từ nhà ngoại về. Đoạn đường chưa đầy 2km mà khi tới nhà, cả hai ướt sũng. Đứa con hơn 2 tuổi được mẹ địu trước ngực, áo quần lấm tấm sình, đôi mắt cay xè vì nước bẩn bắn vào.

Hỏi ra mới biết, không phải do mắc mưa, mà vì một chiếc ô tô lao qua đoạn đường đọng nước, hất cả “làn sóng mini” lên người hai mẹ con.

Mùa mưa, cảnh này chẳng hiếm. Người đi xe máy đã phải né ổ gà, tránh vũng nước, căng mắt quan sát. Vậy mà đôi khi chỉ vì một cú nhấn ga của người khác, quần áo sạch thành lem luốc.

Có người bảo đường ngập, nước đọng thì tránh sao cho hết. Đúng là khó tránh, nhưng chỉ cần nhả ga một chút khi qua chỗ đọng nước cũng đủ giảm bớt phiền toái cho người xung quanh. Nhiều người ngại chậm vài giây trước một vũng nước, nhưng lại vô tình khiến người khác mất thêm cả buổi để quay về thay đồ.

Mưa rồi sẽ tạnh, quần áo rồi sẽ khô, nhưng cảm giác bị nước bẩn bất ngờ tạt vào người giữa đường thì chẳng mấy dễ chịu. Văn minh giao thông đôi khi chỉ là một chút ý tứ đã đủ để người khác bớt đi một điều phiền lòng.

TƯ MÓM

Từ khóa

ổ gà đường ngập mùa mưa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn