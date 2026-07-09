Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản thúc đẩy hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng và Công ty cổ phần Takara, Nhật Bản. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ, thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển công nghiệp bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và phát triển hệ thống logistics hiện đại, tạo dư địa hợp tác mới với các đối tác Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, TP Đà Nẵng và TP Kinokawa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác mới trên cơ sở kế thừa quan hệ giữa TP Kinokawa và tỉnh Quảng Nam trước đây.

Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Đà Nẵng. TP Đà Nẵng hiện có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6 địa phương của Nhật Bản gồm: Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu, Nagasaki và Kinokawa, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Tập đoàn Takara và Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cũng ký kết bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki, sức hút của Đà Nẵng đến từ ba yếu tố chính: là thành phố du lịch, văn hóa năng động với nhiều sự kiện quốc tế; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện; đồng thời sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao nhờ việc đẩy mạnh giảng dạy tiếng Nhật và tăng cường hợp tác giữa các trường đại học với doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại sứ ITO Naoki cho biết, hiện có khoảng 2.700 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Khi Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế được hình thành, sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với nhà đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác, thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh.

Nhật Bản có hơn 300 dự án đang đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký hơn 1,22 tỷ USD, thuộc nhóm các quốc gia đầu tư lớn nhất vào thành phố. Từ tháng 7-2025 đến nay, Đà Nẵng đã cấp phép mới 31 dự án của Nhật Bản với tổng vốn hơn 224 triệu USD. Nhật Bản cũng là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng với khoảng 264.000 lượt khách trong năm 2025. Hai đường bay trực tiếp Narita - Đà Nẵng và Osaka - Đà Nẵng đang góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư giữa các bên.

XUÂN QUỲNH