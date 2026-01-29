Kinh tế

Du lịch

Giữ lửa các làng nghề làm bánh kẹo truyền thống ở miền Tây

SGGPO

Giữa nhịp phát triển nhanh của ngành công nghiệp thực phẩm, tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, nhiều làng nghề bánh kẹo truyền thống vẫn bền bỉ giữ lửa. Những bếp than hồng, đôi tay cần mẫn của người thợ tiếp tục làm nên kẹo dừa, bánh cốm, bánh phồng… mang hương vị nguyên bản, đậm chất Nam bộ.

Quy trình sản xuất bánh kẹo truyền thống tại miền Tây

Không chỉ là món ăn dân dã, bánh kẹo truyền thống dần trở thành “đại sứ văn hóa” của vùng đất chín rồng. Tại xã Tân Thuận Tây (Đồng Tháp), nơi được mệnh danh là “Làng nghề thông minh”, tiếng chày giã bánh phồng vẫn vang lên từ sáng sớm.

BANH PHONG2.png
BANH PHONG1.png
Đồ xôi làm bánh phồng

Theo bà Trần Thị Bé, nghệ nhân hơn 40 năm gắn bó với nghề bánh phồng, để có chiếc bánh ngon, nếp phải là nếp sáp rặt, đồ xôi khéo, quết đều tay cho bột mịn, dẻo. Công đoạn cán bánh trên lá chuối đòi hỏi sự khéo léo để bánh tròn đều, mỏng. Bánh sau đó được phơi nắng hoặc sấy khô, nướng trên bếp than hồng. “Hương vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của nếp mới chỉ trọn vẹn khi làm hoàn toàn thủ công”, bà Bé chia sẻ.

z7477031572666_890d87514abbe670f131e999c814e887.jpg
z7477054119570_8a61d1735023b27f5cc9846486568752.jpg
Ép bánh phồng và sấy khô
z7394110530149_34a876933b4f1d092c8bcc1d92f66ca4.jpg
Nướng bánh phồng

Với nghề làm kẹo dừa, dù đã có sự hỗ trợ của máy móc, nhiều hộ dân tại phường Thới Sơn (Đồng Tháp) vẫn giữ phương thức truyền thống. Bà Bùi Thị Cẩm Tiên, hơn 20 năm làm kẹo dừa thủ công, cho biết nguyên liệu phải là dừa già, cơm dày, nước cốt béo. Hỗn hợp nước cốt dừa, mạch nha và đường được sên trên lửa nhỏ, đảo tay liên tục nhiều giờ đến khi kẹo dẻo, dậy mùi thơm, có màu vàng óng. Kẹo nguội được cắt viên, gói bằng bánh tráng mỏng để giữ hương vị tự nhiên.

z6298303091465_0aadd8adf50b838385df32fdc4a8e239.jpg
z6298446414071_5f199d723a6a7cf092413b0159f09469.jpg
KEO DUA3.png
KEO DUA4.png
z6298303066417_dfc033f3b9bdc75e5173ef2b3ec20993.jpg

Thực tế, dù thị trường tràn ngập bánh kẹo công nghiệp, sản phẩm thủ công vẫn giữ được chỗ đứng nhờ nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản và “cái tâm” của người làm nghề. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để đổi lấy sự an tâm và hương vị quen thuộc của khói bếp quê.

z7477143531624_a379869931f302ace722f4fc2b610ada.jpg
KEO DUA2.png
Quy trình làm kẹo dừa
z6298452886011_44bd29ee93d73ba6bc5e8be277a0cd42.jpg
z6298452867882_a8ccbd06f3f57a4dac7a95687975c0d5.jpg
COM.png
Quy trình làm bánh cốm

Cùng với đó, việc mở cửa làng nghề cho du khách tham quan, trải nghiệm đã góp phần tăng thu nhập cho người dân và quảng bá sản phẩm tại chỗ. Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ, lồng ghép làng nghề vào du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp bánh kẹo truyền thống miền Tây từng bước nâng cao giá trị, ổn định sinh kế và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

z6298452886724_c4d4346215498e4b2b951d1b6f8742fa.jpg
NGỌC PHÚC

Từ khóa

làng nghề truyền thống làm kẹo dừa làm bánh phồng Mỗi xã một sản phẩm đồng tháp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn