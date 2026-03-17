Khu vực Đông Bắc Á tăng tốc hút khách Việt

Ngày 17-3, Sở Du lịch TPHCM cho biết, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục là điểm sáng trong chiến lược thu hút khách, với hàng loạt hoạt động quảng bá, xúc tiến diễn ra sôi động.

Các thị trường như lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… đang chủ động tiếp cận doanh nghiệp lữ hành, mở rộng kết nối và làm mới sản phẩm để gia tăng sức hút.

Du khách tham quan lãnh thổ Đài Loan

Theo ghi nhận từ Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist, Du lịch Việt... lượng khách trong nước đến các điểm đến này tăng rõ rệt. Tác động từ tình hình Trung Đông khiến chi phí di chuyển leo thang, từ đó thúc đẩy xu hướng lựa chọn hành trình ngắn, an toàn. Lợi thế khoảng cách gần giúp các quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Đông Bắc Á nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Mở đầu chuỗi xúc tiến, TP Đài Trung (lãnh thổ Đài Loan) tổ chức chương trình quảng bá tại TPHCM, quy tụ khoảng 70 đại diện hãng hàng không, công ty lữ hành và đơn vị dịch vụ. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy trao đổi khách.

Theo bà Trần Mỹ Tú, Cục trưởng Cục Du lịch và Lữ hành TP Đài Trung, địa phương này giữ vai trò trung tâm giao thông, kết nối thuận tiện với nhiều đô thị lớn. Đường bay thẳng giữa TPHCM và Đài Trung hiện duy trì hai chuyến mỗi ngày, với khoảng 2,5 giờ, thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối điểm đến.

Đoàn khách Việt Nam tham quan lãnh thổ Đài Loan do Lữ hành Saigontourist tổ chức

Với hơn 500 cơ sở lưu trú, Đài Trung hấp dẫn nhờ sự hòa quyện giữa không gian đô thị và thiên nhiên. Các địa danh như đầm lầy Gaomei, chợ đêm Fengjia, Hồ Nhật Nguyệt, phố cổ Lộc Cảng… ngày càng thu hút du khách Việt.

Cùng thời điểm, Hiệp hội Khách sạn Đài Trung ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Việt, dự kiến tung ra nhiều ưu đãi mới.

Song song đó, Nhật Bản cũng đẩy mạnh hiện diện tại thị trường TPHCM. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho hay mỗi ngày có hàng chục chuyến bay giữa TPHCM và các đô thị lớn của Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách, như tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giao lưu Việt – Nhật, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và vận chuyển.

Khách Việt Nam tham quan Nhật Bản

Về phía Nhật Bản, ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật và Trưởng ban danh dự phía Nhật Bản của Lễ hội Việt - Nhật, thông tin, năm 2025 tổng lượng khách hai chiều đạt gần 1,5 triệu lượt và tiếp tục tăng ổn định.

Hai nước hướng đến mốc 2 triệu lượt mỗi năm, mở ra dư địa lớn cho hợp tác trong năm nay và các năm tiếp theo.

THI HỒNG